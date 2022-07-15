Улицу Вокзальную перекроют для транспорта до 31 августа Общество

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода будет временно приостановлено движение транспорта на улице Вокзальной. Об этом сообщили в городском дептранспорта.



В частности, в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях будет перекрыт участок от дома №18 по ул. Вокзальной до дома №20 по ул. Ивана Романова

Ограничения будут действовать с 00:01 26 июля до 23:59 31 августа. Соответствующие дорожные знаки будут установлены на подъездах к данному участку.

В департаменте рекомендуют объезжать закрытый участок дороги при движении со стороны ул. Марата - по улицам Коммунистической, Даля и Литвинова, в обратном направлении - по улицам Алеши Пешкова, Даля и Коммунистической.

Ранее сообщалось, что парковку ограничат на участке улицы Стрелка с 15 августа - от Кафедрального собора до улицы Совнаркомовской. Данные ограничения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.