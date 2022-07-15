Парковку ограничат на участке улицы Стрелка с 15 августа Общество

Фото: ЦОДД

Парковку ограничат на участке улицы Стрелка с 15 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, остановка и стоянка будут запрещены на участке улицы Стрелка от Кафедрального собора до улицы Совнаркомовской.

Как сообщили в департаменте, ограничения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Ранее сообщалось, что парковку запретят на участках проспекта Ленина с 5 августа. Также новые ограничения вводятся на Георгиевском съезде Нижнего Новгород со 2 августа.