Фото:
Парковку ограничат на участке улицы Стрелка с 15 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, остановка и стоянка будут запрещены на участке улицы Стрелка от Кафедрального собора до улицы Совнаркомовской.
Как сообщили в департаменте, ограничения вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.
Ранее сообщалось, что парковку запретят на участках проспекта Ленина с 5 августа. Также новые ограничения вводятся на Георгиевском съезде Нижнего Новгород со 2 августа.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+