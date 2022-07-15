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Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Московском районе

25 июля 2022 18:31  [34] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Московском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, сообщение о ДТП с автобусом "ПАЗ" маршрута №59 на проспекте Героев, 22 поступило в 16:15.

В автобусе находились 15 человек, из них трое детей.

В результате ДТП пострадали 5 человек, погибших нет. 32-летний мужчина и 40-летняя женщина получили закрытые черепно-мозговые травмы. Они госпитализированы.

Остальным пострадавшим, включая 11-летнюю девочку, помощь была оказана на месте.

Ранее сообщалось, что виновник смертельного ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде приговорен к году колонии.

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Теги:
ДТП
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