Виновник смертельного ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде приговорен к году колонии Происшествия

Фото: Прокуратура Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Виновник смертельного ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде приговорен к году колонии. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Напомним, авария произошла 16 октября 2021 года районе дома №5 по ул. Мирошникова.

40-летний водитель автомобиля "Газель" выехал со второстепенной дороги, не уступил дорогу пассажирскому автобусу "ЛИАЗ, двигающемся по главной дороге, и столкнулся с ним. Затем водитель автобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "ПАЗ".

В результате ДТП три человека получили тяжкий вред здоровью. Впоследствии одна женщина скончалась в больнице.

В отношении водителя "Газели" было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч. 3 УК РФ (нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Московский районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Ранее сообщалось, что суд приговорил женщину, сбившею пенсионерку в Балахне, к полутора годам ограничения свободы.