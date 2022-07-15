Нижегородский бизнес получит налоговые льготы в текущем году Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский бизнес получит налоговые льготы в текущем году. Предоставление льгот поддержал комитет Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам.

Согласно информации, налоговые ставки на доход в размере 3% и 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, смогут получить предприятия, работающие по следующим ОКВЭД:

- "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт";

- "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта";

- "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам";

- "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность";

- "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом".

Также для организаций, работающих в соответствии с кодами "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт", "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность", "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", ставки по налогу на имущество организаций будут снижены до 1%.

Для получения льгот предприятие должно соответствовать следующим условиям:

- сокращение фактической численности работающих на отчетную дату составило не более 10% по сравнению с фактической численностью на 1 марта 2022 года;

- за отчетный (налоговый) период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение выручки от реализации товаров (работ, услуг) либо выручка не увеличилась.

Кроме того, ставка налога на доход будет понижена до 1% и до 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций и ИП, основным видом экономической деятельности которых являются "Деятельность в сфере телекоммуникаций" и "Деятельность в области информационных технологий".

Эти предприятия и индивидуальные предприниматели смогут получить льготы при соблюдении следующих условий:

- за соответствующий налоговый период доход от осуществления основного вида экономической деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов;

- размер средней заработной платы налогоплательщика за соответствующий налоговый период составляет не менее 55 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ставка налога на имущество для туристических организаций Нижегородской области будет понижена до 1%.

Также в Нижегородской области продлили действие льгот по транспортному налогу для грузоперевозчиков.