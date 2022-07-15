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Нижегородский бизнес получит налоговые льготы в текущем году. Предоставление льгот поддержал комитет Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам.
Согласно информации, налоговые ставки на доход в размере 3% и 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, смогут получить предприятия, работающие по следующим ОКВЭД:
- "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт";
- "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта";
- "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам";
- "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность";
- "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом".
Также для организаций, работающих в соответствии с кодами "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт", "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность", "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", ставки по налогу на имущество организаций будут снижены до 1%.
Для получения льгот предприятие должно соответствовать следующим условиям:
- сокращение фактической численности работающих на отчетную дату составило не более 10% по сравнению с фактической численностью на 1 марта 2022 года;
- за отчетный (налоговый) период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение выручки от реализации товаров (работ, услуг) либо выручка не увеличилась.
Кроме того, ставка налога на доход будет понижена до 1% и до 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций и ИП, основным видом экономической деятельности которых являются "Деятельность в сфере телекоммуникаций" и "Деятельность в области информационных технологий".
Эти предприятия и индивидуальные предприниматели смогут получить льготы при соблюдении следующих условий:
- за соответствующий налоговый период доход от осуществления основного вида экономической деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов;
- размер средней заработной платы налогоплательщика за соответствующий налоговый период составляет не менее 55 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ставка налога на имущество для туристических организаций Нижегородской области будет понижена до 1%.
Также в Нижегородской области продлили действие льгот по транспортному налогу для грузоперевозчиков.
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