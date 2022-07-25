Давид Мелик-Гусейнов сообщил о появлении нового штамма "Кентавр" в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"
Новый вариант "омикрона" - штамм "Кентавр", может появиться в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора и глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов.
По словам замгубернатора, новое заболевание обычно проявляется в форме ОРВИ и проходит в легкой форме.
Среди симптомов министр здравоохранения региона назвал повышение температуры, ломоту в суставах, насморк. Также возможны кишечные расстройства и отсутствие обоняния.
"Во многих странах "Кентавром" болеют преимущественно дома. Симптомы проходят через 3-4 дня", - отметил глава нижегородского минздрава.
Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод снова вводит масочный режим.
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