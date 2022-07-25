Давид Мелик-Гусейнов сообщил о появлении нового штамма "Кентавр" в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород"

Новый вариант "омикрона" - штамм "Кентавр", может появиться в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора и глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

По словам замгубернатора, новое заболевание обычно проявляется в форме ОРВИ и проходит в легкой форме.

Среди симптомов министр здравоохранения региона назвал повышение температуры, ломоту в суставах, насморк. Также возможны кишечные расстройства и отсутствие обоняния.

"Во многих странах "Кентавром" болеют преимущественно дома. Симптомы проходят через 3-4 дня", - отметил глава нижегородского минздрава.

Ранее сообщалось, что Горьковский автозавод снова вводит масочный режим.