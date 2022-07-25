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Общество

Первому полпреду президента РФ в ПФО Сергею Кириенко исполнилось 60 лет

26 июля 2022 10:47  [93] Общество
Сергей Кириенко

Сергей Кириенко

Фото: ТАСС

Первому полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Сергею Кириенко исполнилось 60 лет.

Сергей Кириенко родился 26 июля 1962 года в Сухуми Абхазской АССР. В 1984 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта и после службы в армии начал свой трудовой путь в Горьком, где стал мастером, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ, секретарём комитета ВЛКСМ завода "Красное Сормово".

Свою политическую карьеру начал в 1990 году, избравшись депутатом Горьковского областного совета народных депутатов.

В период с 1997 по 2000 года работал первым заместителем министра топлива и энергетики РФ, министром топлива и энергетики, председателем правительства РФ, депутатом Госдумы.

Отметим, что Сергей Кириенко стал самым молодым главой правительства России, заняв данный пост в 35 лет.

В 2000 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании института полномочных представителей в федеральных округах. Сергей Кириенко стал первым полпредом президента в ПФО и проработал на этой должности до 2005 года.

С 2016 года и по настоящее время - первый заместитель руководителя администрации президента. Также в 2021 году Сергей Кириенко был избран председателем наблюдательного совета общества "Знание".

Высказываясь о действующем руководстве Нижегородской области и Нижнего Новгорода, Сергей Кириенко отметил, что они "правильно действуют, используя юбилей города для развития вперед".

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Теги:
Сергей Кириенко
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