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Политика

Игорь Комаров: "Важно развивать и поддерживать заплывы X-Waters Volga в регионах ПФО"

26 июля 2022 10:42  [81] Политика
Фото предоставлено пресс-службой полпреда президента в ПФО

Фото предоставлено пресс-службой полпреда президента в ПФО

НИА "Нижний Новгород"

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с исполнительным директором международной серии заплывов на открытой воде X-WATERS Маратом Богдаловым, в ходе которой обсуждалось дальнейшее развитие проекта в регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в ПФО.

В ПФО кроме заплыва X-Waters Volga также проводятся X-WATERS Samara 181 – заплыв протяженностью 181 км, проходящий в течение 5 дней - там, где река Волга описывает практически полный круг, огибая природный заповедник "Самарская Лука". 30-31 июля состоится заплыв X-Waters Ufa 2022, маршрут которого пройдет под двумя мостами реки Белой на дистанциях 2, 3,5; 5 и 10 километров.

"Волга – это наш главный старт, и мы будем его развивать. Наша цель -привлечь к участию 5 тысяч человек. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя участниками большого спортивного мероприятия. Для этого нам надо делать проекты, участием в которых люди могут гордиться. Правительство Нижегородской области, региональное министерство спорта на данном этапе нам помогает, но надо двигаться дальше", - сказал Марат Богдалов.

Игорь Комаров отметил важность развития проекта и выразил готовность помочь в расширении его географии: "Для дальнейшего развития мы готовы привлечь глав регионов ПФО, которые сами ведут активный образ жизни и уделяют большое внимание развитию спорта. Примером может быть Нижегородская область - Глеб Никитин несколько лет назад тоже преодолел дистанцию X-Waters. Глава Удмуртии Александр Бречалов участвовал в IRONMAN. Нам важно, чтобы и в других регионах как можно больше людей приобщались к здоровому образу жизни. Лично меня впечатлили масштаб и уровень организации. Как участник, я благодарен, что вы запустили этот проект и несмотря на трудности продолжаете его развивать", - сказал Игорь Комаров.

Напомним, в рамках международной плавательной серии X-Waters Volga 2022 состоялись 3 заплыва через Волгу на 1 км, 3 км и 5 км. В них приняли участие российские и иностранные спортсмены.

Дистанцию в 5 км успешно преодолел и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Полномочный представитель отметил уникальность мероприятия: "Само место проведения – одна из крупнейших рек мира, и уровень организации заплывов – все это отличная возможность проверить себя. Я призываю всех принять участие в соревнованиях и, думаю, что в следующем году снова выйду на дистанцию X-WATERS".

Соревнования серии X-WATERS были учреждены в России, в Нижнем Новгороде. Ежегодно стартует 25 заплывов в самых красивых и живописных водоемах России и мира. Заплыв через Волгу в этом году пройдет в шестой раз. За все время проведения заплыва X-WATERS Volga, в нем приняли участие более 5000 человек.

 

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Теги:
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