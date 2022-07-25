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План по количеству заявлений на зачисление в первый класс в Нижнем Новгороде уже перевыполнен. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент образования городской администрации.
Согласно информации, родители в рамках первого этапа приема в первый класс подали в городские школы 14 595 заявлений, тогда как план приема на 2022-2023 учебный год составил 14 478 человек.
Как подчеркнули в департаменте, местами в первом классе к 1 сентябре обеспечат всех детей.
Напомним, почти 100 будущим первоклассникам отказано в приеме в школу №103 Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что более 38 тысяч детей пойдут в первый класс в Нижегородской области в новом учебном году.
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