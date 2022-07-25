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Политика

Глава Арзамаса Александр Щелоков вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов РФ

26 июля 2022 12:08  [114] Политика
Александр Щелоков

Александр Щелоков

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глава Арзамаса Александр Щелоков вошел в состав правительственной комиссии по развитию регионов РФ. Распоряжение об утверждении состава комиссии подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации, комиссия, созданная в 2016 году, определяет приоритеты, цели и задачи регионального развития, координирует реализацию государственной политики в сфере комплексного развития субъектов РФ и муниципальных образований.

Также она координирует строительство, реконструкцию и капремонт объектов в регионах, отбор проектов строительства и реконструкции инфраструктурных объектов, подготавливает предложения по совершенствованию законодательства в сфере градостроительства.

Как отметил Александр Щелоков, вхождение главы МСУ в состав комиссии означает для Нижегородской области усиление позиций губернатора в выполнении задач интенсификации развития региона

Так, на одном из заседаний штаба правительственной комиссии была поддержана заявка от Нижегородской области по развитию особой экономической зоны "Кулибин".

В состав комиссии под председательством Марата Хуснуллина входят действующие губернаторы, представители федеральных органов исполнительной власти, главы семи городов и одного района, депутаты Госдумы РФ, представители государственных и негосударственных организаций.

Ранее сообщалось, что сотрудник нижегородского правительства Сергей Бочаров вошел в состав комиссии по госслужбе при президенте РФ.

СПРАВКА:

Александр Щелоков родился в 1985 году в Арзамасе, окончил Арзамасский государственный пединститут им. Гайдара и Нижегородский государственный технический университет им. Алексеева.

В 2006—2007 годах работал помощником депутата Ивана Склярова в ЗС НО, также с 2006 года участвовал в партийной работе "Единой России".

С февраля 2017 - заместитель руководителя аппарата Правительства Нижегородской области, а через год сам возглавил аппарат.

В декабре 2018 года вступил в полномочия мэра Арзамаса и руководит горадминистрацией до сих пор. 

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Теги:
Арзамас Назначения Правительство РФ
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