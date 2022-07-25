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Институт сервисных уполномоченных появится в Нижегородской области в 2022 году

26 июля 2022 12:13  [83] Общество

НИА "Нижний Новгород"

Пилотный проект по созданию института сервисных уполномоченных будет реализован в Нижегородской области в 2022 году.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) предполагает обучающие программы для кандидатов. Тренинги проходят с 22 по 28 июля в Москве.

В рамках программы участники рассмотрят 7 основных жизненных ситуаций: выход на пенсию, потеря кормильца, потеря здоровья, буллинг, насилие в семье, рождение ребенка, трудоустройство. 

В задачу сервисных уполномоченных войдут поиски решений для данных ситуаций. Главным требованием к будущим специалистам является упрощение процесса получения гражданами основных социальных услуг.

"Сервисный дизайн - важный шаг к повышению качества, облегчению процесса получения гражданином той или иной социальной услуги. По итогам обучения по нашей программе специалисты получат все необходимые компетенции для того, чтобы удерживать фокус внимания на потребностях человека и учете его приоритетов",–подчеркну директор дивизиона "Качество жизни" АСИ Александр Пироженко.
 
Всего в этом году пилотный проект АСИ по созданию института сервисных уполномоченных будет реализован в 32 субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что советников по социальным изменениям для руководителей регионов России начали готовить в Нижнем Новгороде.

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