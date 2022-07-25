Глеб Никитин прокомментировал свое попадание в санкционный список Великобритании

Глеб Никитин
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Глеб Никитин в своем Telegram-канале прокомментировал попадание в санкционный список Великобритании.
Напомним, санкции против губернатора Нижегородской области и еще 41 главы регионов России были введены 26 июля.
По словам Глеба Никитина, он не переживает и не сожалеет по этому поводу, а на работу и жизнь главы региона санкции никак не повлияют.
"Лично был на Донбассе. Видел, как там люди верят в Россию и надеются на нас. Поддержку оказываем и продолжим оказывать. Сегодня отправили новую партию гуманитарного груза", - написал губернатор.
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