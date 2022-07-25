Глеб Никитин
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Глеб Никитин попал в санкционный список Великобритании. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
Согласно данным на сайте, санкции в отношении Глеба Никитина были введены 26 июля в связи с тем, что он является российским политиком, в частности, губернатором Нижегородской области.
Всего санкции были введены в отношении 42 глав регионов России.
Ранее ЕС ввёл санкции в отношении четырёх уроженцев Нижегородской области и Захара Прилепина. Кроме того, под санкции Австралии попали три нижегородских депутата Госдумы.
Также напомним, что нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" и авиазавод "Сокол" попали в санкционный список США. В отношении Арзамасского машиностроительного завода санкции были введены со стороны Великобритании.
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