Около 15 км теплосетей заменят в Дзержинске к осенне-зимнему сезону Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Дзержинске при подготовке к зиме заменят около 15 км магистральных и квартальных теплосетей. Об этом стало известно в ходе объезда объектов главой города Иваном Носковым.

Сообщается, что в процессе подготовки к отопительному сезону в Дзержинске 12,8 км трубопроводов заменит "Т Плюс", а ещё 2,5 км трубопровода - "Нижегородтеплогаз".

Наиболее протяжённый участок проходит по улице Студенческой, Учебному переулку и улице Черняховского. Ремонт этой теплотрассы, обслуживающей более 12 тыс. жителей города, не проводился с 1993 года.

Иван Носков подчеркнул, что износ сетей коммунального городского хозяйства и котельных – это проблема практически любого населённого пункта. В прошлом году в концессию были переданы все бесхозные участки городских теплосетей, и теперь они будут теперь обслуживаться за счёт частной инвестиционной программы. Это позволит в том числе сэкономить городской бюджет.

При этом подрядные организации используют современное оборудование, которое позволяет сокращать аварийность, а заложенная база системы отопления прослужит дзержинцам не один десяток лет, добавил мэр Дзержинска.

Общий объём вложений в подготовку тепловых сетей к отопительному сезону в Дзержинске составит 728 млн рублей. Так, помимо замены трубопроводов ведётся модернизация павильона №3 магистральных тепловых сетей на улице Октябрьской. Кроме того, в 2022 году будет проведено техническое перевооружение котельной № 55 на улице Строителей.