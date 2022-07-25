Праздник-реконструкция "Ярмарочное веселье" пройдет в Нижнем Новгороде 30-31 июля Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Праздник "Ярмарочное веселье" пройдет в Нижнем Новгороде 30-31 июля на территории Нижегородской ярмарки. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, организатором развлекательной программы выступил клуб исторической реконструкции "Приволжский Штандарт".

Посетителей с 11:00 до 21:00 ждут реконструкции образов нижегородских кустарей и их ремесел. Этнографы и реконструкторы расскажут о производстве повседневных предметов в разные века. В лавке купца будут представлены самые ходовые товары, примеры упаковок и рекламы прошлых веков.

В музыкальной программе - музей старинной музыки из Воронежа, аутентичная шарманка из Подмосковья, тульские реконструкторы старинных русских песен. Также будут работать Иван-чайная и синематограф со старинными немыми фильмами и живой музыкой.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке. Вход свободный, 6+.

"Ярмарочное веселье" также пройдет и 20-21 августа, программа на эти дни будет объявлена позже.

Ранее сообщалось, что бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа.