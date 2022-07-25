Праздник-реконструкция "Ярмарочное веселье" пройдет в Нижнем Новгороде 30-31 июля

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Праздник "Ярмарочное веселье" пройдет в Нижнем Новгороде 30-31 июля на территории Нижегородской ярмарки. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".
Согласно информации, организатором развлекательной программы выступил клуб исторической реконструкции "Приволжский Штандарт".
Посетителей с 11:00 до 21:00 ждут реконструкции образов нижегородских кустарей и их ремесел. Этнографы и реконструкторы расскажут о производстве повседневных предметов в разные века. В лавке купца будут представлены самые ходовые товары, примеры упаковок и рекламы прошлых веков.
В музыкальной программе - музей старинной музыки из Воронежа, аутентичная шарманка из Подмосковья, тульские реконструкторы старинных русских песен. Также будут работать Иван-чайная и синематограф со старинными немыми фильмами и живой музыкой.
С полной программой можно ознакомиться по ссылке. Вход свободный, 6+.
"Ярмарочное веселье" также пройдет и 20-21 августа, программа на эти дни будет объявлена позже.
Ранее сообщалось, что бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа.
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