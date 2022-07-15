Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Мероприятия для детей в дни летних каникул
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 22 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 июля 2022 19:02  [229] Нижегородский фестиваль "Гастрономическая Рождественская" пройдет 23 июля
21 июля 2022 17:14  [171] Бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа
21 июля 2022 16:49  [218] Митя Фомин выступит на фестивале "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде 6 августа
21 июля 2022 11:20  [201] Модный показ "Русские. Fashion night" пройдёт в нижегородских пакгаузах 23 июля
21 июля 2022 10:35  [396] Опубликована программа нижегородского музыкального фестиваля "Столица закатов" на 22-24 июля
20 июля 2022 09:39  [329] Нижегородские летние кинотеатры покажут мультфильмы и современные фильмы
19 июля 2022 18:55  [368] Кинологический фестиваль пройдет на берегу Горьковского моря 20-24 июля
19 июля 2022 18:17  [495] Нижегородский оперный театр откроет 88-й сезон постановкой Большого театра "Пиковая дама"
19 июля 2022 14:11  [340] Мероприятия Российской жонглерской конвенции пройдут в Нижнем Новгороде 27-30 июля
18 июля 2022 15:45  [371] Проект "Science HUB: Лекторий" примет участие в марафоне культурных событий в Нижегородском районе
Культура и отдых

Бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа

21 июля 2022 17:14  [171] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, спектакли будут проходить в каменном Гостином дворе и посвящены они 200-летию Нижегородской ярмарки.

В программу спектаклей войдут детские сказки, авторские спектакли, музыкальные, интерактивные и игровые кукольные представления в исполнении заслуженных артистов России, артистов Нижегородского театра кукол и театра "Страна Чудес".

На интерактивных и игровых спектаклях детям разрешается танцевать, бегать, также они будут отвечать на различные вопросы.

Кроме того, артисты Нижегородского театра кукол и театра "Страна Чудес" подготовили концертные номера и мастер-классы для всех желающих. Гостей познакомят с подготовительными этапами работы кукольного театра: проведут разминку и покажут зарядку для пальчиков.

23 июля для первого выступления на площади перед амфитеатром (ступени лестницы, ведущей на пл. Ленина) появится балаган для показа спектаклей.

Программа рассчитана для детей в возрасте 2-12 лет. Продолжительность спектакля составляет 40-50 минут, а проходить они будут каждые выходные в 12:00 и в 14:00. Вход свободный.

С подробной программой спектаклей можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что программа празднования 200-летия Нижегородской ярмарки открылась 15 июля иммерсивным шоу.

Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Спектакль Ярмарка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph