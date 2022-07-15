Бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, спектакли будут проходить в каменном Гостином дворе и посвящены они 200-летию Нижегородской ярмарки.

В программу спектаклей войдут детские сказки, авторские спектакли, музыкальные, интерактивные и игровые кукольные представления в исполнении заслуженных артистов России, артистов Нижегородского театра кукол и театра "Страна Чудес".

На интерактивных и игровых спектаклях детям разрешается танцевать, бегать, также они будут отвечать на различные вопросы.

Кроме того, артисты Нижегородского театра кукол и театра "Страна Чудес" подготовили концертные номера и мастер-классы для всех желающих. Гостей познакомят с подготовительными этапами работы кукольного театра: проведут разминку и покажут зарядку для пальчиков.

23 июля для первого выступления на площади перед амфитеатром (ступени лестницы, ведущей на пл. Ленина) появится балаган для показа спектаклей.

Программа рассчитана для детей в возрасте 2-12 лет. Продолжительность спектакля составляет 40-50 минут, а проходить они будут каждые выходные в 12:00 и в 14:00. Вход свободный.

С подробной программой спектаклей можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что программа празднования 200-летия Нижегородской ярмарки открылась 15 июля иммерсивным шоу.

Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.