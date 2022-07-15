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Бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, спектакли будут проходить в каменном Гостином дворе и посвящены они 200-летию Нижегородской ярмарки.
В программу спектаклей войдут детские сказки, авторские спектакли, музыкальные, интерактивные и игровые кукольные представления в исполнении заслуженных артистов России, артистов Нижегородского театра кукол и театра "Страна Чудес".
На интерактивных и игровых спектаклях детям разрешается танцевать, бегать, также они будут отвечать на различные вопросы.
Кроме того, артисты Нижегородского театра кукол и театра "Страна Чудес" подготовили концертные номера и мастер-классы для всех желающих. Гостей познакомят с подготовительными этапами работы кукольного театра: проведут разминку и покажут зарядку для пальчиков.
23 июля для первого выступления на площади перед амфитеатром (ступени лестницы, ведущей на пл. Ленина) появится балаган для показа спектаклей.
Программа рассчитана для детей в возрасте 2-12 лет. Продолжительность спектакля составляет 40-50 минут, а проходить они будут каждые выходные в 12:00 и в 14:00. Вход свободный.
С подробной программой спектаклей можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что программа празднования 200-летия Нижегородской ярмарки открылась 15 июля иммерсивным шоу.
Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья.
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