Количество ДТП в Нижегородской области снизилось на 8,2% по итогам 6 месяцев 2022 года Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В областном управлении ГИБДД 26 июля прошёл брифинг по вопросу деятельности Госавтоинспекции по итогам первого полугодия текущего года.

Врио начальника УГИБДД по Нижегородской области Владимир Ежов рассказал, что главным итогом работы сотрудников ведомства стало снижение общего количества ДТП в регионе на 8,2%. Кроме того, на 4,4% сократилось число погибших а автоавариях и на 6,9% - раненых.

Кроме того, за указанный период почти на 8% снизилось количество ДТП, совершённых по вине пьяных водителей. Такая положительная динамика достигнута в том числе благодаря работе сотрудников ДПС, которые в первом полугодии 2022-го выявили почти 5,5 тысяч водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

Оценивая ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом, Владимир Ежов сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких ДТП увеличилось уже на 7,9%, погибли 8 детей.

Для снижения подобных происшествий Нижегородская ГИБДД проводит комплексную работу с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Так, за 6 месяцев 2022 года на территории региона совместно с министерством образования проведено более 900 информационно-пропагандистских мероприятий и акций.

Подводя итоги пресс-конференции, полковник Ежов отметил, что УГИБДД во втором полугодии запланирован комплекс мероприятий, направленных на снижение всех основных показателей дорожно-транспортного травматизма.

Ранее сообщалось, что уровень преступности в Нижегородской области по итогам 6 месяцев 2022 года оказался ниже среднероссийского.