Уровень преступности в Нижегородской области по итогам 6 месяцев 2022 года оказался ниже среднероссийского Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошло заседание коллегии регионального ГУ МВД по подведению итогов оперативно-служебной деятельности.

Генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев отметил, что в первом полугодии 2022 года не допущено роста преступности: её уровень ниже среднего показателя по России и ПФО.

Кроме того, отмечена положительная тенденция по снижению количества преступлений: на 2,2% – тяжких и на 11,5% – особо тяжких посягательств.

А благодаря профилактической работе сотрудников ОВД региона на 2,5% уменьшилось общее количество краж и на 2% - мошенничеств. При этом количество случаев мошенничеств, совершённых дистанционно, сократилось на 29,6%.

Также на заседании была озвучена информация об увеличении в 2 раза количества оконченных уголовных дел, связанных с возмещением потерпевшим материального ущерба, причинённого преступными посягательствами.

Генерал-лейтенант полиции Арсентьев также озвучил приоритетные направления работы ГУ МВД России по Нижегородской области. Ими остаются контроль над миграционной ситуацией, обеспечение безопасности дорожного движения, вопросы борьбы с коррупцией, обеспечение полноты и качества оказания государственных услуг населению, а также противодействие незаконному обороту наркотиков.