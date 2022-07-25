Доходная часть бюджета Нижнего Новгорода увеличена на 700 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Очередная корректировка бюджета Нижнего Новгорода на 2022 и плановый период 2023-2024 годов прошла в Думе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе думы, доходная часть городского бюджета будет увеличена на 697,1 млн рублей за счет собственных доходов и межбюджетных трансфертов. При этом расходная составляющая бюджета будет увеличена на 945,4 млн рублей.

Более 100 млн рублей выделят городскому департаменту культуры. На капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе на ремонт проездов и тротуаров к школам и детским садам города и на ремонт здания МКУ "Горкомэкологии" направляется по 82 млн рублей.

Кроме того, на возмещение части затрат пассажирским предприятиям города предполагается выделить до 130 млн рублей. Более 36 млн рублей пойдет на оснащение оборудованием школы №132. Почти 16 млн рублей выделят для ремонта четырех помещений соседских центров АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".

Дополнительные средства также пойдут на ликвидацию несанкционированных свалок, строительство водопровода в деревне Новопокровское, ремонт на Сормовской кухне МБУЗ "Молочная кухня".

Обновленные параметры бюджета на текущий год с учетом изменений составят: доходы – 66,494 млрд рублей, расходы – 69,278 млрд рублей, дефицит превысит 2,7 млрд рублей. Дефицит с учетом изменений составит 9,6% от собственных доходов при предельном нормативе 10%. Увеличение дефицита в сумме 248,3 млн рублей предлагается покрывать за счет коммерческих кредитов.

Ранее сообщалось, что более 50% бюджета Нижнего Новгорода в 2021 году приходилось на социальную сферу.