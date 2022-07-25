Как не остаться летом без света? Экономика

Лето – пора отпусков, но уезжая на отдых или за город, не забывайте вовремя оплачивать счета за

электроэнергию.

Большинство клиентов "ТНС энерго НН" - добросовестные плательщики, но есть и те, кто игнорирует оплату счетов. С ними компания ведет планомерную работу.

Только в июле гарантирующий поставщик направил более 9,5 тысяч уведомлений о возможном ограничении энергоснабжения неплательщикам Нижегородской области. В их число попали потребители, чья задолженность превысила двукратный норматив потребления. Суммарно по уведомлениям нижегородцы недоплатили более 38,6 млн рублей. В то время как общая просроченная задолженность населения Нижегородской

области на 1 июля составила более 464 млн рублей.

Чтобы не допустить отключения электроэнергии, потребителям нужно как можно скорее погасить долг. Собственникам жилых домов и квартир на это дается 20 дней, а владельцам гаражей, садовых домиков и хозяйственных построек - 10 дней, после получения уведомления.

Оплатить задолженность можно на сайте или в мобильном приложении "ТНС энерго НН", через банкоматы или мобильные приложения банков- партнеров, в почтовых отделениях и терминалах самообслуживания "ТНС энерго НН".

Клиентам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут погасить всю сумму долга сразу, "ТНС энерго НН" предлагает оформить рассрочку при обращении в офис компании.