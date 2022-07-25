Прибывшим в Нижний Новгород детям из ДНР и ЛНР предоставлено бесплатное питание в школах

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Прибывшим в Нижний Новгород детям из ДНР, ЛНР и Украины предоставлено бесплатное питание в школах. Соответствующее решение приняли депутаты Гордумы на заседании 27 июля.
Согласно информации, право на бесплатное питание получат 100 школьников, из которых 30 детей учатся в начальных классах, а 70 человек в 5-11 классах.
На данные цели в городском бюджете уже заложено около 1,2 млн рублей, которые покроют расходы на питание детей с конца февраля по август текущего года.
Отмечается, что дополнительные средства могут быть направлены и на новый учебный при наличии такой необходимости.
Ранее сообщалось, что педагоги из ДНР повысят свою квалификацию в Нижнем Новгороде.
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