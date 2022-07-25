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Общество

Прибывшим в Нижний Новгород детям из ДНР и ЛНР предоставлено бесплатное питание в школах

27 июля 2022 11:18  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прибывшим в Нижний Новгород детям из ДНР, ЛНР и Украины предоставлено бесплатное питание в школах. Соответствующее решение приняли депутаты Гордумы на заседании 27 июля. 

Согласно информации, право на бесплатное питание получат 100 школьников, из которых 30 детей учатся в начальных классах, а 70 человек в 5-11 классах.

На данные цели в городском бюджете уже заложено около 1,2 млн рублей, которые покроют расходы на питание детей с конца февраля по август текущего года.

Отмечается, что дополнительные средства могут быть направлены и на новый учебный при наличии такой необходимости.

Ранее сообщалось, что педагоги из ДНР повысят свою квалификацию в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Донбасс Школы
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