"Единая Россия" объявила о старте акции "Собери ребенка в школу" в Нижегородской области и на Донбассе

Фото пресс-служба НРО ЕР

"Единая Россия" запускает акцию "Собери ребенка в школу" в регионах России и на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "ЕР". Партийная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта "Новая школа".

Координатор партпроекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова, отметила, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.

"Единая Россия" организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. В этом году особое внимание надо уделить детям–вынужденным переселенцам из Донбасса и освобожденных территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами", - подчеркнула Алена Аршинова.

В Нижегородской области акция "Собери ребенка в школу" проходит в преддверии Дня знаний на протяжении многих лет.

"В канун 1 сентября вместе с депутатским корпусом и партийным активом для многодетных и малообеспеченных семей, а также для семей вынужденных переселенцев будет приобретено все самое необходимое для полноценного начала учебного года. Каждый раз в акции активно принимает участие предпринимательское сообщество, откликаются просто неравнодушные нижегородцы. Также на площадке региональной общественной приемной партии будет развернут пункт сбора необходимых школьных принадлежностей, куда каждый желающий может передать необходимые школьные принадлежности для детей: канцелярские товары, наборы для детского творчества, ученические рюкзаки, спортивный инвентарь. Подготовка к учебному году требует немалых затрат, и для семей, оказавшихся в сложной ситуации, это существенная поддержка. Важно, чтобы каждый ребенок имел все необходимое для учебы, с радостью и интересом получал образование", - сказал руководитель региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Виктор Лунин.

Напомним, дети, эвакуированные в Нижегородскую область из Донбасса, продолжили учебу в школах региона. Региональное отделение "Единой России" помогло обеспечить всех ребят школьной и спортивной формой, а также рюкзаками с канцелярскими принадлежностями.

В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобожденные территории, сообщила замсекретаря Генсовета "Единой России" Дарья Лантратова в ходе гуманитарной миссии в ЛНР. Первую партию школьных комплектов - рюкзаки и канцелярские принадлежности - передали детям народной Республики представительницы женского комитета "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии Единой России" на встрече в Краснодоне.

"До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно все успеть, найти, купить. А с учетом того, что ситуация в народных республиках сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию "Собери ребенка в школу" не только в регионах России, но и на Донбассе. Сегодня вместе с командой "Единой России" и "Молодой Гвардии" мы привезли первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам", - сказала Дарья Лантратова.

Как сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, в ДНР уже отправили три тонны гуманитарного груза - рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги.

"Сбор помощи в рамках данной акции организован в наших отделениях по всей стране. Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтерами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе", - рассказал председатель МГЕР.