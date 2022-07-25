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Общество

Количество ипотечных сделок сократилось на 30% в Нижегородской области

27 июля 2022 13:37  [100] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Кадастровая палата Нижегородской области подвела итоги своей деятельности за первое полугодие 2022 года. Пресс-служба ведомства озвучила данные по ипотечным сделкам, а также по "дачной" и "гаражной" амнистии.

Согласно информации, ипотеку нижегородцы всё чаще регистрируют в электронном виде. Так, за первые 6 месяцев этого года количество электронных регистраций увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот количество самих сделок значительно "просело": если в первом полугодии 2021 года было зарегистрировано 31 484 ипотеки, то за аналогичный период текущего года – 22 846.

Число жителей области, которые воспользовались "дачной амнистией" в первом полугодии 2022 года увеличилось на 30%. Если за первые 6 месяцев в прошлом году зарегистрировали дом в упрощенной форме 7 039 владельцев дачных участков, то первом полугодии 2022 полноценными собственниками домов на дачных участках стали 9 378 нижегородцев.

Стоит отметить, что с 1 июля 2022 года возможности "дачной амнистии" значительно расширены: по упрощенной схеме в собственность теперь можно оформить дома, построенные без документов до 1998 года. Напомним также, что действие "дачной амнистии" продлено до 1 марта 2031 года.

Как ещё рассказали в Росреестре, самый значительный рост в регионе показывают темпы реализации "гаражной амнистии". Так, за 10 месяцев с момента запуска программы в прошлом году в Нижегородской области было оформлено 406 гаражей и 1269 земельных участков. Причём 326 гаражей и 1083 участка были оформлены за первое полугодие 2022 года.

Напомним, Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (так называемая "гаражная амнистия") вступил в силу 1 сентября 2021 года. В соответствии с ним, в течение пяти лет - до 1 сентября 2026 года - оформить можно по упрощенной схеме незарегистрированный гараж и землю под ним. Положения закона распространяются на объекты капитального строительства, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

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Теги:
Ипотека Кадастровая палата Росреестр
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