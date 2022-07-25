Пловцы из Нижегородской области завоевали шесть медалей на международном турнире в Казани Спорт

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородские пловцы завоевали 6 медалей на международных соревнованиях "Игры Дружбы" и в финале Кубка России-2022 по плаванию, которые прошли в Казани. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, в соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из России, Республики Беларусь, Казахстана, Алжира, Армении, Вьетнама, Сирии, Судана, Таджикистана, ЮАР и ДНР.

Нижегородцы по итогам состязаний взяли пять золотых медалей и одну "бронзу". Три "золота" в копилке Елены Богомоловой, еще две высших награды завоевал Олег Костин. Бронзовая медаль в активе у Ивана Баленкова.

Ранее сообщалось, что нижегородская спортсменка взяла два "золота" на международных соревнованиях по плаванию.

