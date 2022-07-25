Нижегородских предпринимателей приглашают участвовать в международной выставке Food Africa 2022 в Каире Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородских экспортёров приглашают для участия в международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa 2022, которая пройдёт с 5 по 7 декабря 2022 года в международном выставочном центре Egypt International Exhibition Center в Каире.

Согласно информации, Российский экспортный центр в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" профинансирует в полном объёме для всех участников затраты по аренде выставочных площадей и организации площадки для деловых мероприятий, обеспечению администрирования и организации проведения, а также информационному продвижению мероприятия.

Кроме того, предпринимателям будут частично возмещены затраты по застройке и сопровождению выставочных стендов в рамках национальной коллективной экспозиции, а также затраты по организации доставки выставочных образцов экспортеров, включая таможенное оформление и страхование. Размер возмещения для крупного бизнеса составит 50%, для МСП - 80%.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, что Food Africa 2022 будет сочетать современный выставочный формат и удобную переговорную площадку для заключения договоров.

Для нижегородских предприятий участие в международной выставке – это возможность не только показать свою продукцию, но и найти новые контакты, что позволит предпринимателям заключать новые контракты и выводить свои продукты на внешние рынки.

Выставка проходит в седьмой раз. В прошлом году в ней приняли участие 442 экспонента из 28 стран. Посетили выставку более 16 тысяч человек.

Для участия в выставке необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://goo.su/1yZBZn. Регистрация открыта до 7 августа.

Дополнительную информацию о выставке, условиях участия и посещения можно получить на сайте: www.whiteexpo.ru.

Напомним также, что нижегородские предприятия-экспортёры смогут принять участие в бизнес-миссии в Турцию, которая пройдет с 22 по 24 августа 2022 года.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели могут принять участие в семинаре "Документационное сопровождение экспорта", который состоится 2 августа в рамках программы "Школа экспорта РЭЦ".