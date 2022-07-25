Семинар по документационному сопровождению экспорта пройдёт в Нижегородской области Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в семинаре "Документационное сопровождение экспорта", который состоится 2 августа в рамках программы "Школа экспорта РЭЦ".

Бесплатная образовательная программа "Школа РЭЦ" реализуется региональным центром развития экспорта для представителей малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта.

Как отметил глава регионального Минпрома Максим Черкасов, подготовка документов для экспортной торговли требует специальных знаний и навыков. И на семинаре участники узнают о том, какие документы необходимы на разных этапах экспортного проекта, каков порядок оформления документов валютного контроля, а также пройдут практические занятия.

Спикером на семинаре "Документационное сопровождение экспорта" станет тренер Российского экспортного центра Елена Капранова.

Семинар начнётся в 10:00 в технопарке "Анкудиновка" (г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, офис 314).

Заявки на обучение в "Школе экспорта РЭЦ" принимаются на сайте: www.exportedu.ru до 1 августа включительно.

Причём предприниматели смогут принять участие как в отдельном семинаре, так и пройти весь обучающий цикл.

Единственное условие - в семинарах могут участвовать только предприятия-производители несырьевой неэнергетической продукции.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия-экспортёры смогут принять участие в бизнес-миссии в Турцию, которая пройдет с 22 по 24 августа 2022 года.

СПРАВКА:

Программа экспортных семинаров "Школа экспорта РЭЦ" (www.exportedu.ru) — это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий, но пока не имеющих компетенций и навыков организации внешнеэкономической деятельности.