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Десять незаконных нестационарных торговых объектов снесли в Канавинском районе в 2022 году. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, сегодня был снесен киоск на улице Зеленодольская у дома №53.
Как отметил заместитель главы администрации Канавинского района, начальник управления экономического развития Максима Метлина, все нестационарные торговые объекты должны работать исключительно в рамках правового поля, а незаконные точки подлежат демонтажу.
"Не понятно чем и как торгуют на подобных точках, и как скажутся купленные здесь продукты на здоровье нижегородцев", - сказал Максим Метлина.
Всего в Канавинском районе в текущем году уже демонтировано 10 самовольно установленных нестационарных торговых объектов, из них в добровольном порядке – 8, подрядной организацией – 2.
Ранее сообщалось, что старые сараи снесут на улице Норвежской в Советском районе.
Также мэрия намерена снести аварийный недострой на Советской площади.
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