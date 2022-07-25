Десять незаконных нестационарных торговых объектов снесли в Канавинском районе в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Десять незаконных нестационарных торговых объектов снесли в Канавинском районе в 2022 году. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, сегодня был снесен киоск на улице Зеленодольская у дома №53.

Как отметил заместитель главы администрации Канавинского района, начальник управления экономического развития Максима Метлина, все нестационарные торговые объекты должны работать исключительно в рамках правового поля, а незаконные точки подлежат демонтажу.

"Не понятно чем и как торгуют на подобных точках, и как скажутся купленные здесь продукты на здоровье нижегородцев", - сказал Максим Метлина.

Всего в Канавинском районе в текущем году уже демонтировано 10 самовольно установленных нестационарных торговых объектов, из них в добровольном порядке – 8, подрядной организацией – 2.

Ранее сообщалось, что старые сараи снесут на улице Норвежской в Советском районе.

Также мэрия намерена снести аварийный недострой на Советской площади.