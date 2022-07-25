Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу участка у Бурнаковской низины в собственность города Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу участка у Бурнаковской низины в собственность города. Соответствующее решение было принято на заседании Гордумы 27 июля.

Согласно информации, участок в Московском районе площадью 1961 кв. м передается в муниципальную собственность Нижнего Новгорода для последующего благоустройства и содержания.

Нижегородскому отделению Общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы переданы 3 помещения на улицах Энгельса и Бекетова для оказания бесплатной юридической помощи ветеранам и инвалидам боевых действий и решения вопросов их социальной поддержки.

Также в муниципальную собственность были переданы 2 объекта инженерной инфраструктуры от АО "Нижегородский порт" и АО "Теплоэнерго". Они будут переданы ресурсоснабжающим организациям для дальнейшего обслуживания.

Кроме того, в безвозмездное пользование ГБУ НО "Кадастровая оценка" было предоставлено 5 нежилых зданий по улице Лучистой в поселке Березовая Пойма. В дальнейшем они будут переданы в собственность региона для реализации социальных проектов.

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также напомним, что музей мотодвижения "Ночные волки" может появиться на проспекте Гагарина.