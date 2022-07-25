Депутат ЗСНО Рустам Досаев наградил победителей конкурса "История местного самоуправления моего края"

Фото пресс-служба ЗСНО
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Рустам Досаев встретился с нижегородскими школьницами - победителями этапа Всероссийского конкурса среди образовательных организаций "История местного самоуправления моего края". Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.
Елизавета Чернышева (Выкса) и Елизавета Воробьева (Бор) стали обладательницами дипломов 3 степени, с чем их и поздравил депутат, вручив подарки и Благодарности.
"Я считаю, что этот конкурс очень важен, потому что большое дело развития местного самоуправления должно начинаться с азов. У нас есть много инициативных, талантливых ребят с активной жизненной позицией. Они - наше будущее. Именно поэтому необходимо, чтобы они изучали историю развития МСУ, законодательную сторону деятельности органов местного самоуправления, обменивались опытом и своими наработками. А мы будем поддерживать их начинания", - подчеркнул парламентарий.
Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО Владимир Солдатенков и Ростам Досаев рассказали нижегородским школьникам о Правилах дорожного движения.
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