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Анонсы событий дня для СМИ на 27 июля 2022 года
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Общество

Палаточный лагерь для паломников открылся в Дивееве

27 июля 2022 16:43  [2] Общество
Фото Юлии кузнецовой, газета Ударник

Фото Юлии кузнецовой, газета Ударник

В селе Дивееве Нижегородской области состоялась приемка палаточного лагеря для паломников,  которые прибудут в регион на празднование Дней памяти Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
 
Как отметил управделами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга, празднование Дней памяти Серафима Саровского является знаковым событием как для региона, так и для всей России. 

"Палаточный городок для встречи паломников организуют в Нижегородской области с 2003 года. С 2006 года этим занимается Управление делами правительства региона. По итогам приемки замечаний нет, все сделано на самом высоком уровне. На территории городка созданы все условия для проживания гостей", - сказал Тимофей Шульга.

В городке размещено 44 палатки, 39 из которых – жилые. Остальные отданы под молельную, медпункт, столовые. Для гостей будут работать 6 полевых кухонь, установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора, а также 20 пунктов для зарядки сотовых телефонов. Безопасность станут обеспечивать сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии Нижегородской области.

Лагерь будет работать до окончания празднований Дней памяти Серафима Саровского.

Ранее сообщалось, что музей "Дивеево вчера" открылся в онлайн-формате.

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Теги:
Дивеевский район
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