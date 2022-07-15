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Общество

Музей "Дивеево вчера" открылся в онлайн-формате

25 июля 2022 12:38  [100] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Музей "Дивеево вчера" начал работать в режиме онлайн по адресу museum.diveevo.info. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Экспозиция представляет собой порядка 200 экспонатов. В их число вошли старинные снимки, сделанные в Дивееве и окрестностях, а также оцифрованные кинохроники и видеозаписи. 

Создателем уникального музея стал журналист Павел Сушков из Дивеева. По его словам, в работе находится еще достаточно исторического материала об этом удивительном месте.

"Начало музейной коллекции положили снимки моего отца, сделанные в 1990 году. Когда об идее узнали жители Дивеева, то стали предлагать мне собственные фото и плёнки из семейных архивов. В итоге всё это выросло в большой проект "Дивеево. Живая история", – поделился Павел Сушков.

В 2022 году проект получил президентский грант на развитие гражданского общества, что позволило закупить оборудование и оплатить услуги по созданию нового контента. В создании музея также приняли участие администрация Дивеева и местные предприниматели.

Ранее сообщалось, что крест и купола освятили на Саровских вратах в Дивеевском монастыре.

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Теги:
Дивеевский район Музеи
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