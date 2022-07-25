Ремонт дорог в Дзержинске по нацпроекту БКД выполнен на 60% Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Ремонт городских дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Дзержинске в 2022 году выполнена уже на 60%, сообщили в администрации города.

По данным муниципалитета, подрядчики в настоящее время ведут работу на проезде Ильяшевича, участках улиц Гайдара и Чапаева.

Также Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области продолжает ремонт автомобильной развязки на Бабинском кольце (работы там завершатся в августе).

Глава Дзержинска Иван Носков проверил ремонт на проезде Ильяшевича и улице Чапаева. На проезде Ильяшевича уложено почти 5,5 тысячи квадратных метров финишного слоя асфальта на проезжей части, установлен бордюр, вдоль проезда завершен ремонт тротуара и благоустройство газона.

На 80% выполнен ремонт улицы Чапаева – одной из самых протяженных улиц города (1,68 км). Помимо ремонта проезжей части, подрядчик установит 11 новых остановочных павильонов.

"Участие в национальных проектах позволяет Дзержинску развиваться, менять внешний облик города к лучшему. С 2019 года мы отремонтировали более 25 км дорог и останавливаться на достигнутом не намерены. К ремонту дорог надо подходить комплексно. Помимо коммунальных сетей, дорожного полотна, мы приводим в порядок тротуары и выполняем благоустройство газонов. За счет городского бюджета также на некоторых участках монтируем освещение, ремонтируем ливневки. Именно такой подход позволяет решать целый ряд задач, которые копились в городе годами. Особое внимание при приемке работ будет уделяться такому показателю, как доступная среда", - отметил Иван Носков.

Ранее сообщалось, что участок дороги Бутурлино – Сурадеево – Гагино в Бутурлинском районе отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".