Проект павильонов пяти станций метро в Нижнем Новгороде спроектируют за 4,7 млн рублей Общество

Фото: с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект павильонов пяти станций метро в Нижнем Новгороде разработают за 4,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, речь идет о сходах № 1, 2, 4, 6 станции "Заречная", № 1 станции "Ленинская", № 1, 3, 5, 7 — "Двигатель революции", № 1, 4 станции "Пролетарская" и №1 станции "Парк культуры".

Проект павильонов будет создан на основе эскиза, победившего в конкурсе. При разработке документации необходимо учесть восстановление лестниц после демонтажа прежних конструкций.

Также в павильонах предполагается установка одностворчатых дверей типа "Метро", информирование для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности, непрерывные поручни по всей длине ограждения и пандусы.

Подрядчика на разработку документации выберут 8 августа. Срок ее разработки составит не более 65 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что проект Дмитрия Пермякова признан лучшим архитектурным решением для навесов над сходами в нижегородское метро.