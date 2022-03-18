Конкурс идей для навесов над подземными переходами стартует в Нижнем Новгороде 11 апреля

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале анонсировал старт конкурса на лучшее архитектурное решение для навесов над сходами в метро и подземными переходами.
Мэр сообщил, что уже подписал соответствующее постановление. Объявлен и призовой фонд конкурса - 100 тысяч рублей.
Согласно информации, принять участие в конкурсе могут дизайнеры, архитекторы и инженерно-технические коллективы.
По словам Юрия Шалабаева, лучшим будет признан проект навесов, которые будет защищать от непогоды, устоят при порывах ветра и осадках, а также впишутся в городской дизайн.
Департамент градостроительного развития и архитектуры будет принимать заявки на участие в конкурсе с 11 по 26 апреля 2022 года.
С 26 апреля по 26 мая - планируемые сроки проектирования. Итоги будут подведены 3 июня, добавил градоначальник.
Напомним, несколько павильонов над входами в метро демонтировали в Нижнем Новгороде.Ранее сообщалось, что единый дизайн-код введён на 13 улицах Нижегородского района.
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