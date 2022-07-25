Нижегородские предприниматели могут взять кредиты по ставке от 3% годовых Бизнес

У нижегородских предпринимателей появилась возможность взять льготный заём "ПСК", запущенный Корпорацией МСП и Банком России, по ставке от 3%. Это стало возможным благодаря разработанной в регионе программе субсидирования части процентной ставки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Такая мера поддержки стала возможной благодаря сочетанию федеральных и региональных мер поддержки. Я постоянно общаюсь с предпринимателями, и именно доступность кредитных ресурсов они обозначают в качестве приоритета", - отметил Глеб Никитин.

Согласно информации, на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках регионального пакета мер поддержки экономики выделен 1 млрд рублей. Эти средства направлены в том числе на снижение процентной ставки по федеральным программам льготного кредитования.

Теперь за счёт региона предприниматели могут получить по программе "ПСК", которая предполагает выдачу льготного займа под 11% годовых, инвестиционный кредит по ставке 3%.

"Мы продолжим развивать инструментарий поддержки бизнеса как за счёт собственных ресурсов, так и с привлечением федеральных возможностей. Сейчас заканчиваем разработку третьего пакета мер поддержки экономики. Всего с начала марта на эти цели направляем 4 млрд рублей", - добавил Глеб Никитин.

Как пояснили в региональном Минпроме, снижение части процентной ставки происходит в автоматическом режиме, то есть предпринимателю не нужно дополнительно предоставлять куда-либо документы: эти обязательства берёт на себя аккредитованный банк.

В случае если заём берется на оборотные цели, снижение ставки составит 5 процентных пунктов (до 6% годовых).

Напомним, Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией МСП. Документ предполагает плотное взаимодействие при реализации инструментов поддержки предпринимательства.

Ранее сообщалось, что Нижегородские IT-компании могут подать заявки на льготное кредитование проектов цифровой трансформации. Ставка по льготному кредиту по договорам, заключённым с аккредитованными организациями, составляет не более 3% годовых. Такая мера позволит ИТ-компаниям получить необходимые средства для инновационных разработок.

СПРАВКА:

Программа льготных кредитов на развитие бизнеса "ПСК" даёт возможность предприятиям микро, малого и среднего бизнеса получить льготные займы на сумму от 1 до 3 млрд рублей на срок до 3 лет под 11% годовых. Средства можно направить на создание новых производств, пополнение оборотных средств и рефинансирование полученных ранее кредитов. Подробнее об условиях и возможностях можно узнать по ссылке: https://corpmsp.ru/.

Займы по программе "ПСК" предоставляют следующие аккредитованные финансовые организации: