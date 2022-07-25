ОНФ предложил учредить звание "Почетный донор Нижегородской области"

Фото пресс-служба ОНФ
НИА "Нижний Новгород"
ОНФ и движение "Лидеры-доноры" предложили учредить звание "Почетный донор Нижегородской области". Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.
Согласно информации, идею уже поддержал замгубернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
"Нижегородская область один из ведущих регион страны по уровню развития донорского движения. В области числится 267 854 донора резерва в единой информационной базе, из них свыше 27 тысяч - это люди,награждённые нагрудным знаком "Почётный донор России". Начало развитию системы региональных наград положено. Считаю, эту инициативу важной сточки зрения возможности нематериального выражения благородности и мотивации", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.
Как подчеркнул руководитель ОНФ региона Алексей Алехин, Народный фронт несколько раз в год проводит акции донорства в Нижегородской области, привлекая к ним молодежь.
"Обязательно надо отмечать тех, кто приходит сдавать кровь на постоянной основе, особенно молодых, начинающих доноров. Мы рады, что наша инициатива нашла поддержку у правительства Нижегородской области”, - сказал он.
Отмечается, что подобные почетные звания уже введены в Москве и Санкт-Петербурге, а также в ряде других регионов РФ.
Ранее сообщалось, что более 11 тысяч нижегородцев стали донорами крови за первый квартал 2022 года.
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