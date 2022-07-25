Депутат ЗСНО Владимир Солдатенков проверил реализацию проекта ФКГС в Дальнеконстантиновском районе Общество

Фото пресс-служба НРО ЕР

Заместитель секретаря НРО партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков во время рабочего визита в Дальнеконстантиновский район вместе с коллегами-депутатами осмотрели ряд объектов, которые ремонтируются по программе "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в пресс-службе НРО "ЕР".

В мониторинговых мероприятиях по реализации народной программы также приняли участие депутаты регионального парламента Александр Ефремцев и Николай Упирвицкий, представители местного отделения партии и администрации района.

Так, в селе Богоявление ведутся работы по благоустройству общественного пространства, которое станет центральным местом отдыха и проведения массовых мероприятий. По программе "Формирование комфортной городской среды" на него выделено более 5 млн рублей.

"На данном месте после сноса двух аварийных многоквартирных домов освободилось большое пространство, которое мы совместно с жителями решили благоустроить. По проекту здесь предусмотрены зоны и для физической активности, и тихого отдыха. Будут установлены тренажеры, парковые качели, скамейки, урны, оборудовано освещение, обустроены газоны. Посадим большую ель для проведения новогодних праздников, организуем место для массовых культурных и спортивных мероприятий", - сообщила глава администрации Богоявленского сельсовета Дальнеконстантиновского района Олеся Кромина.

Также депутаты посетили Богоявленскую среднюю школу, в которой в рамках региональной программы выполнен капитальный ремонт системы отопления. В школе обучается более 140 детей.

В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в селе Румянцево строится фельдшерско-акушерский пункт. В населенном пункте проживает почти 700 человек. Подрядчик уже смонтировал здание ФАПа, провел сети водопровода и канализации.

"В ближайшие дни планируем приступить к обустройству пожарных емкостей, оборудованию внутренних инженерных систем, установке опор освещения, подведению газа. Работы идут по графику», - рассказал представитель подрядной организации Алексей Глазов.

Важнейшее направление в центре внимания депутатов – ремонт дорог. Благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" в районе ведутся масштабные дорожные работы. В Богоявлении отремонтирована дорога, ведущая от федеральной трассы к жилым массивам протяженностью более 700 м. Стоимость работ составила порядка 2 млн рублей.

В рамках этой же программы приведен в порядок 3-километровый участок подъезда к Дальнему Константинову. Готовность объекта составляет 90%, осталось нанести разметку, заасфальтировать остановочные площадки. Кроме того, вдоль дороги на протяжении 2,8 км оборудовано новое освещение.

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" идет ремонт еще на двух крупных объектах: автомобильной дороге Дальнее Константинове – Перевоз (пять участков общей протяженностью 7 км) и подъезд к селу Мухоедово. Причем, по просьбе жителей села раньше графика был отремонтирован участок дороги, который находился в разрушенном состоянии.

Также в рамках народной программы по программе ФКГС в Дальнем Константинове в этом году будут благоустроены четыре дворовые территории.

"Благодаря различным проектам и программам меняются не только наши населенные пункты, но и мировоззрение людей. И уже сами люди проявляют большую активность, больше инициативы: что сделать нового в нашем селе или поселке. И если раньше мы говорили о небольших местных проблемах, например, "а вот здесь бы нам отремонтировать тротуар", то сегодня мы с жителями говорим о таких объектах, которые раньше видели только в крупных городах", - сказал заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского района, секретарь местного отделения партии "Единой России" Андрей Тирюков.

Как отметил заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Владимир Солдатенков, реализация народной программы в Нижегородской области идет хорошими темпами.

"Напомню, что при формировании программы от нижегородцев поступило более 215 тысяч наказов и предложений, часть из которых уже реализована. В регионе ведется масштабная работа. Ремонтируются и строятся социальные учреждения, дороги, спортивные объекты. Значительное внимание уделяется благоустройству, созданию комфортных условий для отдыха граждан. Повышается доступность и качество медпомощи, образования и еще множество других мероприятий, направленных на повышение качества жизни людей. Депутаты "Единой России" постоянно инспектируют объекты на своих округах, а также решают новые задачи, которые основаны на запросах жителей", - подчеркнул Владимир Солдатенков.