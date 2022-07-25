Эксперты рекомендуют нижегородцам ревакцинироваться от COVID-19 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Специалисты министерства здравоохранения РФ рекомендуют повторно привиться против коронавирусной инфекции.

Согласно информации, для прохождения ревакцинации можно использовать первый компонент "Спутника V", который идентичен однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт".

При этом людям старше 60 лет рекомендуется пройти ревакцинацию двумя компонентами, что позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета.

"Вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. По вакцинным препаратам "Спутник V", "Спутник Лайт" и "Спутник М" на сегодняшний день имеется большой объем данных об их безопасности и эффективности", - рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Повторная вакцинация от COVID-19 необходима для поддержания иммунитета тем, кто делал прививку более полугода назад.

В настоящее время ревакцинация особенно важна в условиях появления новых штаммов коронавируса, а также роста заболеваемости в России и мире.

Напомним, что замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов уже рассказал о появлении нового штамма COVID-19 "Кентавр".