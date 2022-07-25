Александр Шаронов: "Была проведена большая работа по анализу наиболее пострадавших отраслей" Экономика

Александр Шаронов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 28 июля приняли проект изменений в закон "Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" и в закон "О налоге на имущество организаций", внесенный губернатором.

Согласно законопроекту, нижегородскому бизнесу будут установлены налоговые ставки на доход в размере 3% и 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Как отметил председатель комитета Заксобрания региона по бюджету и налогам Александр Шаронов, Минфин Нижегородской области проделал большую работу по анализу наиболее пострадавших отраслей.

"Выделены те ОКВЭДы, на которых наиболее отразился текущий кризис в виде снижения выручки. Одна поправка касается принадлежности к ОКВЭДам не с 1 января текущего года, а с 1 августа, потому что исторически многие компании не обращали внимание на то, к какому коду они принадлежат, а когда в текущем году это стало играть роль, многие провели работу по актуализации учредительных документов", - сказал Александр Шаранов.

Также депутат рассказал об обращениях от отраслевых ассоциациях, касаемых критериев для получения льгот. В частности, критерий, согласно которому в сравнении с мартом текущего года должно быть сокращено не менее 10% персонала.

"Поскольку мы этот критерий озвучили только в конце июля, многие компании уже провели сокращения. Есть подозрения, что слишком многие из действительно пострадавших отраслей выпадут из этого процесса", - сказал Александр Шаронов отметив, что будет проведен анализ ситуации с сокращениями на предприятиях для последующий изменений в закон.