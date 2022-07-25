Скончался экс-глава Богородского района Константин Пурихов Общество

Константин Пурихов Фото: пресс-служба администрации Богородского района, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Скончался экс-глава Богородского района Константин Пурихов. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Это результат многочисленных болезней. Я общался с ним около месяца назад, и здоровье у него было неважное", - сказал Евгений Люлин.

Дата и место прощания с Константином Пуриховым станут известны позднее.

Напомним, что 25 июля текущего года на экс-главу Богородского района было заведено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Он находился под стражей.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и родственникам покойного.

СПРАВКА:

Константин Васильевич Пурихов родился 23 мая 1949 года. С 1977 по 1980 год работал председателем колхоза "Мир", затем - в исполнительной власти Богородского района, обкоме КПСС, а также возглавлял районный комитет партии в Ардатовском районе. В 1989 году он был назначен руководителем райкома КПСС в Богородском районе и с этого времени руководил районом вплоть до 26 декабря 2019 года.