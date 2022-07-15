Экс-глава Богородского района Константин Пурихов обвиняется во взяточничестве Политика

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экс-глава Богородского района Константин Пурихов обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2017 года по июль 2022 года подозреваемый получал взятки от предпринимателей за помощь в переводе земельных участков общей площадью более 100 тысяч кв.м из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов.

Константин Пурихов был задержан при передаче очередного транша в размере 500 тысяч рублей. Общая сумма взятки составляет 30 млн рублей.

В отношении бывшего главы МСУ Богородского района возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, что Константин Пурихов возглавлял Богородский район с 1989 года, когда он был назначен руководителем райкома КПСС в районе, и на различных должностях руководил районом до 2019 года.

Ранее сообщалось, что бывший глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев предстанет перед судом за взятки.

Также напомним, что экс-директор депкульта Нижнего Новгорода Роман Беагон был признан виновным в превышении должностных полномочий.