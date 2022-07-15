Мероприятия для детей в дни летних каникул
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 25 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
25 июля 2022 15:57  [151] Экс-глава Богородского района Константин Пурихов обвиняется во взяточничестве
25 июля 2022 13:55  [162] Сотрудник нижегородского правительства Сергей Бочаров вошел в состав комиссии по госслужбе при Президенте РФ
25 июля 2022 11:24  [142] "Единая Россия" и движение "Донецкая Республика" подписали соглашение о сотрудничестве
25 июля 2022 10:32  [157] Вопросы молодежной политики Приволжского округа обсудили на форуме "iВолга"
25 июля 2022 10:24  [244] Департамент туризма и внешних связей создан в администрации Нижнего Новгорода
22 июля 2022 17:56  [436] Спикер нижегородской Думы Олег Лавричев ответил на вопросы предпринимателей
22 июля 2022 16:49  [308] Депутат Госдумы Наталья Назарова проверила благоустройство в Кулебаках
22 июля 2022 15:21  [351] Полпред президента в ПФО Игорь Комаров примет участие в заплыве X-Waters Volga в Нижнем Новгороде
22 июля 2022 14:28  [328] Евгений Люлин и Дмитрий Краснов провели рабочую встречу с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным
21 июля 2022 19:04  [648] Дмитрий Чернышенко: "Необходимо масштабировать лучший опыт субъектов по организации сервиса "Запись к врачу"
Политика

Экс-глава Богородского района Константин Пурихов обвиняется во взяточничестве

25 июля 2022 15:57  [151] Политика

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экс-глава Богородского района Константин Пурихов обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2017 года по июль 2022 года подозреваемый получал взятки от предпринимателей за помощь в переводе земельных участков общей площадью более 100 тысяч кв.м из категории сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов.

Константин Пурихов был задержан при передаче очередного транша в размере 500 тысяч рублей. Общая сумма взятки составляет 30 млн рублей.

В отношении бывшего главы МСУ Богородского района возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, что Константин Пурихов возглавлял Богородский район с 1989 года, когда он был назначен руководителем райкома КПСС в районе, и на различных должностях руководил районом до 2019 года.

Ранее сообщалось, что бывший глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев предстанет перед судом за взятки.

Также напомним, что экс-директор депкульта Нижнего Новгорода Роман Беагон был признан виновным в превышении должностных полномочий.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородский район Взятки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph