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Экономика

Почти на 1 млрд рублей увеличены безвозмездные поступления в бюджет Нижегородской области из федерации

28 июля 2022 14:38  [92] Экономика
Фото пресс-службы ЗСНО

Фото пресс-службы ЗСНО

Проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" был принят в двух чтениях на заседании нижегородского Заксобрания 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Согласно информации, безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены более чем на 1 млрд рублей.

Из них грант, предоставленный Нижегородской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти, составит около 726 млн рублей, средства на закупку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок – 32 млн рублей, средства на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей – свыше 300 млн рублей.

Кроме того, почти 670 млн рублей из областного бюджета направляется на выплату заработной платы бюджетникам в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (с 1 июня 2022 года – 15 279 рублей), из этой суммы межбюджетные трансферты муниципалитетам составят около 400 млн рублей.

Доходы от размещения средств бюджетов (от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете) увеличены более чем на 2 млрд рублей. При этом бюджетные ассигнования резервного фонда правительства Нижегородской области предлагается увеличить на 2,5 млрд рублей.

Кроме того, на лекарственное обеспечение региональных льготников из областного бюджета дополнительно выделяется 400 млн рублей. На предоставление субсидии бюджету Нижнего Новгорода на поддержку программ формирования современной городской среды выделяется 644 млн рублей. На ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет – почти 800 млн рублей.

"Нам выделен грант по итогам успешной работы правительства региона в размере более 720 миллионов рублей. Я решил направить эти средства на поддержку семей, в которых воспитываются дети в возрасте от 8 до 17 лет. Напомню, что данные выплаты были введены по инициативе Президента России Владимира Путина. Со стороны региона мы в полном объеме обеспечиваем софинансирование. Уже через месяц - начало нового учебного года, и дополнительные средства семьям, где растут школьники, будут очень кстати. Мы увеличиваем и расходы по другим социальным направлениям. Около 670 миллионов направим на увеличение зарплат бюджетников. Более 400 миллионов дополнительно выделяем на лекарства для льготников", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Доходная часть областного бюджета увеличена как за счет федеральных поступлений, так и благодаря росту собственных доходов Нижегородской области. В целом мы дополнительно получили свыше пяти с половиной миллиардов рублей – это очень серьезные средства. Направления расходов, как всегда, самые социально значимые – выплаты семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей в возрасте от 8 до 17 лет, дополнительные деньги на лекарственное обеспечение региональных льготников, повышение заработной платы в бюджетной сфере, программы современной городской среды в Нижнем Новгороде", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

После внесения изменений доходы бюджета региона на 2022 год составят около 243,2 млрд рублей (увеличены на 5,7 млрд рублей); расходы – около 275,8 млрд рублей (увеличены на 5,7 млрд рублей);дефицит - - 32,6 млрд рублей (без изменений).

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО приняли проект изменений в закон "Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" и в закон "О налоге на имущество организаций", внесенный губернатором. 

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Теги:
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