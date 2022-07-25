Депутаты ЗСНО одобрили предоставление налоговых льгот для бизнеса Экономика

Фото пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области на заседании 28 июля приняли в двух чтениях два закона, направленные на поддержку бизнеса, внесенные губернатором.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, внесены изменения в закон "О налоге на имущество организаций", направленные на поддержку субъектов туристической сферы.

Согласно изменениям, на 2022 год устанавливается налоговая льгота – пониженная ставка налога на имущество организаций в размере 1% для гостиниц и прочих мест для временного проживания, многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания, зоопарков, парков культуры и отдыха и тематических парков.

Также на поддержку и снижение некоторых налоговых выплат смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие такие виды деятельности, как "Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт"; "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта"; "Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам"; "Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность"; "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом".

Налоговые льготы будут предоставляться при одновременном соблюдении следующих условий: если сокращение фактической численности работающих на отчетную дату составило не более 10% по сравнению с фактической численностью на 1 марта 2022 года и если за отчетный (налоговый) период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение выручки от реализации товаров (работ, услуг) либо выручка не увеличилась.

"Депутаты поддержали мои предложения по дополнительным налоговым льготам для пострадавших отраслей. Это поможет бизнесу направить средства на зарплаты, развитие, модернизацию, адаптацию к новым вызовам. Для нас же самое важное, чтобы предприниматели сохраняли свои коллективы. Это одно из главных условий получения мер поддержки. Хочу обратиться к предпринимателям: берегите своих сотрудников, старайтесь дополнительно их поддержать. Мотивация и сплочение сейчас очень важны", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Вместе с правительством депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области поддержали наиболее пострадавшие предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей из целого ряда отраслей. Сейчас важно помочь тем, кто понес убытки из-за непростой ситуации в экономике, вызванной санкционным давлением, но, несмотря на все сложности, продолжил работу и сохранил рабочие места", - сказал председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что почти на 1 млрд рублей увеличены безвозмездные поступления в бюджет Нижегородской области из федерации.