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Общество

Размер социальных контрактов для малоимущих семей в Нижегородской области увеличен до 350 тысяч рублей

28 июля 2022 15:46  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Размер социальных контрактов для малоимущих семей в Нижегородской области увеличен до 350 тысяч рублей. Соответствующие изменения в областной закон приняли депутаты Заксобрания региона на заседании 28 июля.

Согласно информации, ранее размер выплаты составлял 250 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на реализацию мероприятий по индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятости. 

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году в регионе уже заключено более 6 тысяч социальных контрактов, из которых почти половина - на открытие и развитие своего дела.

"Такая мера поддержки оказалась очень востребованной, поэтому областное законодательство в этой сфере будем постоянно совершенствовать", - отметила председатель комитета Заксобрания региона по социальным вопросам Наталья Смотракова.  

Напомним, в 2022 году планируется заключить более 15 тысяч социальных контрактов с нижегородскими семьями. На эти цели в бюджете запланировано 1,8 млрд рублей, сообщили в Минсоцполитики.

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Теги:
Семья Социальная сфера Социальные выплаты
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