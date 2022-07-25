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Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания дополнили закон о социальной поддержке детей-сирот

28 июля 2022 15:40  [111] Общество
Фото пресс-слуба ЗСНО

Фото пресс-слуба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области в ходе заседания 28 июля приняли в двух чтениях проект изменений в закон Нижегородской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, депутаты дополнили соответствующий региональный закон, устранив юридические пробелы в нем.

"Своим решением мы максимально расширили основания для назначения ежемесячного пособия на опекаемых детей, тем самым устранили несправедливость в отношении детей-сирот и попечителей. Сейчас, если ребенок передается под опеку, семья опекуна или попечителя сразу будет получать ежемесячное пособие из областного бюджета. Отмечу, что практически каждое заседание Законодательного Собрания мы затрагиваем тему поддержки детей-сирот, совместно с экспертами находим оптимальные решения вопросов, касающихся повышения качества их жизни, и закрепляем эти решения на законодательном уровне", - подчеркнула первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

"Законопроектом предусматривается расширение перечня оснований для назначения ежемесячного пособия на опекаемых детей. При этом не увеличивается количество детей, находящихся под опекой (попечительством), а признается их право на получение ежемесячного пособия.  Право на ежемесячное пособие на опекаемых детей смогут получать все дети, находящиеся под опекой, под предварительной опекой в семьях граждан, в том числе в приемных семьях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения единственного родителя или обоих родителей", - рассказала министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО одобрили налоговые льготы для бизнеса.

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Теги:
Дети Законодательное собрание
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