Инспекция труда выявила отсутствие туалетов для сотрудников в "Нижегородэлектротранс" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Инспекция труда выявила отсутствие туалетов для сотрудников в "Нижегородэлектротранс". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Нижегородской области.

Ранее нижегородцы в соцсетях жаловались на то, что кондукторам приходится работать в подгузниках из-за отсутствия туалетов на конечных остановках.

Согласно информации, туалеты для сотрудников не были оборудованы на конечных остановках по улице Деловой, пл. Советской и ул. Зайцева по Автозаводскому направлению.

Как отметили в Госинспекции труда, данный факт может быть нарушением статьи 216.3 ТК РФ (обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание).

"Нижегородэлектротранс" выдано предостережение о недопустимости нарушений закона. Также предприятию предложено направить в инспекцию труда в уведомление об исполнении предостережения.

Ранее сообщалось, что инспекция труда проведет визит в нижегородский театр оперы и балета А.С. Пушкина.