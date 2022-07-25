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Инспекция труда выявила отсутствие туалетов для сотрудников в "Нижегородэлектротранс". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Нижегородской области.
Ранее нижегородцы в соцсетях жаловались на то, что кондукторам приходится работать в подгузниках из-за отсутствия туалетов на конечных остановках.
Согласно информации, туалеты для сотрудников не были оборудованы на конечных остановках по улице Деловой, пл. Советской и ул. Зайцева по Автозаводскому направлению.
Как отметили в Госинспекции труда, данный факт может быть нарушением статьи 216.3 ТК РФ (обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание).
"Нижегородэлектротранс" выдано предостережение о недопустимости нарушений закона. Также предприятию предложено направить в инспекцию труда в уведомление об исполнении предостережения.
Ранее сообщалось, что инспекция труда проведет визит в нижегородский театр оперы и балета А.С. Пушкина.
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