Инспекция труда проведет визит в нижегородский театр оперы и балета А.С. Пушкина Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Инспекция труда проведет визит в нижегородский театр оперы и балета А.С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в ходе мероприятия будет проверено соблюдение трудового законодательства по жалобе коллектива театра.

В частности, работники пожаловались на переработки, сокращение времени перерыва, а также на отсутствие необходимой инструментальной базы.

Ранее сообщалось, что нижегородская госинспекция труда проверит Yazaki Volgа на предмет нарушения прав сотрудников.