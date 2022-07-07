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Общество

Инспекция труда проведет визит в нижегородский театр оперы и балета А.С. Пушкина

13 июля 2022 17:13  [92] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Инспекция труда проведет визит в нижегородский театр оперы и балета А.С. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в ходе мероприятия будет проверено соблюдение трудового законодательства по жалобе коллектива театра.

В частности, работники пожаловались на переработки, сокращение времени перерыва, а также на отсутствие необходимой инструментальной базы.

Ранее сообщалось, что нижегородская госинспекция труда проверит Yazaki Volgа на предмет нарушения прав сотрудников.

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Теги:
Госинспекция труда Театр
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