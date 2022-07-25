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Общество

Около тонны нижегородского сливочного масла сомнительного происхождения поступило в соцучреждения

28 июля 2022 17:44  [92] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области пресекло деятельность фантомной площадки, продукция с которой поступала в социально значимые учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В частности, при проведении регулярного мониторинга были выявлены нарушения правил при организации работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) предприятиями, которые работают на территории Нижегородской области.

Так, у индивидуального предпринимателя Зарубина были выявлены факты производства готовой продукции из нелогичного объёма сырья, за что ему в июне этого года было выдано предостережение.

Отмечается, что сырьё, используемое для производства готовой продукции, поступило с фантомной площадки производителя ООО "ЗАВОЛЖСКОЕ МОЛОКО" из Ивановской области.

Однако на площадке указанного ИП за период с 1 по 17 июля были оформлены производственные транзакции 8 тонн сливочного масла "Крестьянское" с м.д.ж. 72,5% и 82,5% фасовкой от 200 г до 20 кг с маркировкой "Зарубин А.В.". Причём в документах на сырьё было указано: масло сливочное 82,5 ГОСТ производителя ООО "ЗАВОЛЖСКОЕ МОЛОКО" объёмом 7050 кг.

Таким образом, было обнаружено нелогичное увеличение объёма на 950 кг.

Далее данный продукт был направлен в Нижний Новгород компании "Любимый край", откуда через поставщиков сомнительное масло перенаправлено в социально значимые учреждения Московской области.

Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что хозяйствующий субъект ИП Зарубин А.В. по адресу, указанному в эВСД (с. Коробково Навашинского района), фактическую деятельность по переработке подконтрольной продукции не ведёт, да и производственных площадей по данному адресу не обнаружилось.

В ведомстве подчеркнули, что теперь невозможно судить о достоверности оформленных транзакций, а также о реальном количестве, качестве, безопасности и происхождении сырья, используемого при производстве пищевой продукции. При этом сомнительное масло в дальнейшем поступило на реализацию в пищу людям.

Материалы дел в отношении ИП переданы в ГУ МВД России по Нижегородской области, компании закрыт выход на торговые площадки, а уполномоченные лица предприятия аннулированы в справочной системе за внесение заведомо ложных данных.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
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