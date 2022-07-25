Закладка храма во имя Пресвятой Живоначальной Троицы состоялась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Закладка храма во имя Пресвятой Живоначальной Троицы состоялась в Нижнем Новгороде на улице Рождественской. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в закладке храма принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подчеркнувший символичность того, что церемония состоялась в День крещения Руси.

"Очень важно отметить, что подавляющее большинство храмовых строек ведется из внебюджетных источников - за счет благотворителей, которые поддерживают традиции нижегородского купечества и меценатства. Я хотел бы выразить им огромную благодарность, а также надежу на то, что эти традиции будут продолжаться", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор отметил, что храм во имя Пресвятой Живоначальной Троицы впервые был упомянут в 1621 году и половина истории Нижнего Новгорода связана с этим храмом.

Митрополит Георгий подчеркнул, что закладка храма это еще один шаг к укреплению наших духовных и культурно-исторических традиций.

Отмечается, что внешний облик храма воссоздается по сохранившимся фотографиям и чертежам.

Церковь была разобрана после того, как в 1928 году было выявлено прогрессирующее разрушение здания. В настоящее время сохранился только один из фрагментов стены.

Напомним, в сентябре прошлого года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил участок площадью 500 кв.м на ул. Рождественской под строительство Троицкой церкви. Там ранее находилось заброшенное аварийное здание, которое снесли в августе. В реализацию проекта планировалось вложить 120 млн рублей. Здание предполагалось возвести в течение семи лет.

СПРАВКА:

Первые упоминания о Троицкой Нижнепосадской церкви относятся к первой половине XVII века. Изначально церковь была отстроена из дерева, но в 1663 году вместо деревянной была выстроена каменная церковь. В 1858 году рядом с церковью была возведена новая колокольня.

В советское время церковь была закрыта, а в 1928 году было решено разобрать здание по причине обветшания. Колокольню снесли, само здание лишили купола и в значительной степени перестроили, приспособив под жилое помещение.