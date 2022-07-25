Глеб Никитин провел экскурсию по Нижегородскому кремлю для детей из ДНР Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 июля провел экскурсию по Нижегородскому кремлю для детей из ДНР.

Согласно информации, в рамках проекта "Университетские смены" около 50 ребят 12-17 лет из Мариуполя, Макеевки, Амвросиевки, Горловки и Снежное прибыли в Нижегородскую область.

Как рассказал Глеб Никитин, ему самому было интересно провести экскурсию

"Ребята из Донецкой народной республики - очень позитивные, с огромным интересом к истории Нижегородского края, к истории большой нашей земли. Сегодня еще и День крещения Руси. Очень хороший повод для обсуждения со школьниками Донбасса наших исторических взаимосвязей", - отметил Глеб Никитин.

В ходе экскурсии глава региона рассказал ребятам об истории Нижнего Новгорода и о масштабном обновлении Кремля к 800-летию города.

Всего в рамках проекта "Университетские смены" будет организовано две смены, в которых примут участие около 100 ребят. Для них Мининский университет разработал общеразвивающую программу "Наследие России".

Как рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, ребята из ДНР уже посетили Технопарк и музей просвещения Мининского университета, а также планетарий.

Ранее сообщалось, что почти 50 детей из Харцызска (ДНР) отдохнули в оздоровительном лагере в Городецком районе.